'Terörle mücadele Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmeli'
CHP'li Çeviköz, Suriye toprakları üzerinde sürdürülen terörle mücadelenin meşruluğundan kuşku duymadıklarını belirterek "Terörle mücadelenin doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin ise en doğru yol olduğu inancındayız" dedi.
TBMM
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'nda 8. güne girildiğini, Türkiye'nin Avrupa Birliği, Arap Birliği gibi uluslararası kurumlar ve başta Almanya, Fransa, Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından hem kınandığını hem de yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığını belirtti.
Türkiye'nin Batı ülkeleriyle, Rusya, İran, ABD ve özellikle Şam rejimiyle diyalog kanalını açık tutması gerektiğini savunan Çeviköz, "Suriye yönetimi, Suriye Demokratik Güçleri ile anlaşma sağlamış, ABD Başkanı Trump istikrarsız bir dış politika anlayışı sergilemiş, Rusya ise Türkiye ile Suriye ordusu arasında bir tampon oluşturmuştur ancak saydığım bütün bu durumlar savaş alanında sürekli olarak değişiklik göstermektedir." diye konuştu.
İstikrarsız bir dış politikanın, yoksullaşan ve kutuplaşan toplumu beraberinde getirdiğini anlatan Çeviköz, şöyle devam etti:
"Yaptırımlar olmasa dahi krizde olan ülkemiz ekonomisi büyük darboğaza giden bir haldedir. İstikrarsız askeri plan nedeniyle Mehmetçik'in hayatı daha fazla tehlikeye atılmaktadır. Son Suriye operasyonuyla beraber AKP'nin 'neosmanlıcı' dış politika anlayışı tamamen çökmüştür. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye toprakları üzerinde sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğundan elbette kuşku duymuyoruz. Terörle mücadelenin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin ise en doğru yol olduğu inancındayız."
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çeviköz, ABD'den gelen yaptırım açıklamalarına ilişkin soru üzerine, "NATO üyesi bir ülkenin savunma bakanının, NATO üyesi bir başka ülkenin topraklarına girmesinin yasaklanması gibi bir yaptırımla karşılaşmayı vahim görüyoruz. Bunun NATO'nun insicamı, kendi içindeki dayanışması açısından NATO'ya karşı olan çevrelerde büyük bir sevinç kaynağı olacağından endişe duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması
Ünal Çeviköz, UEFA'nın, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna disiplin soruşturması başlatmasını da değerlendirdi.
Milli maçlarda veya herhangi bir ülkenin liglerinde, futbolcuların yaptıkları selamlama biçimlerinin hiçbir şekilde siyasi olarak yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Çeviköz, şunları kaydetti:
"Bir futbolcunun gerek yüzük işareti yaparak sözlüsüne, nişanlısına veya eşine gerek bebek sallayarak yavrusuna verdiği mesajlar gerekse şu sırada fevkalade önemli bir operasyon sürdüren Mehmetçik'imize asker selamı vererek verdiği mesajlar hiçbir şekilde siyasi anlam taşımamaktadır. Kaldı ki bunu gündeme getirenler daha önce başka toplantılarda ve turnuvalarda benzer şeylerin yapıldığını da herhalde bugün basındaki fotoğraflardan görmüşlerdir. UEFA'nın böyle bir karar almasının haksız olduğunu düşünüyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.