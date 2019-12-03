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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor
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Politika

'Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak." dedi.

Sinan Uslu   | 03.12.2019
'Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak'

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, termik santral düzenlemesini içeren maddenin teklif metninden çıkarılacağını söyledi.

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