'Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak'
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak." dedi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, termik santral düzenlemesini içeren maddenin teklif metninden çıkarılacağını söyledi.
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