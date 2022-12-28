Dolar
18.71
Euro
19.93
Altın
1,803.48
ETH/USDT
1,197.60
BTC/USDT
16,667.00
BIST 100
5,385.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
logo
Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar ile CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un aralarında bulunduğu 15 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ertuğrul Subaşı   | 28.12.2022
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Sancar ve Özkoç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır."

Gelen fezlekeler arasında CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 2 dosyası bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT World'ün Reuters'ın siyasi içerikli iş ilanına karşı verdiği ilana 200'e yakın başvuru
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: İnancımıza, değerlerimizi yaşayan insanımıza söz söyletmeyiz
Türkiye genelinde yılbaşı ve yeni yılın ilk günü parçalı bulutlu geçecek
Sakarya'da ormancılar yılbaşı öncesi çam nöbetinde
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu

Benzer haberler

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanı Şentop "Yolumuz Bir" fotoğrafına oy verdi

TBMM Başkanı Şentop: Tüm bölgede ortak çaba ile olumlu bir atmosferin hakim kılınmasını amaçlıyoruz

Engelli milletvekili Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi TBMM'de izleyiciyle buluştu

Engelli milletvekili Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi TBMM'de izleyiciyle buluştu
TBMM Başkanı Şentop: Bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimize bağlayan Türkçedir

TBMM Başkanı Şentop: Bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimize bağlayan Türkçedir
TBMM Başkanı Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programına katıldı

TBMM Başkanı Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet