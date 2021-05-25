TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
HDP ve DBP milletvekillerine ait üç dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.