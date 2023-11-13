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Politika

TBMM'ye 3 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

HEDEP Grup Başkanvekili Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'na ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kemal Karadağ  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
TBMM'ye 3 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

TBMM

HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'na ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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