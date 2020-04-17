TBMM'nin çalışmalarına ara vermesine dair karar Resmi Gazete'de
TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.
Ankara
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.