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Politika

TBMM'nin çalışmalarına ara vermesine dair karar Resmi Gazete'de

TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.

Ferdi Türkten   | 17.04.2020
TBMM'nin çalışmalarına ara vermesine dair karar Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.

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