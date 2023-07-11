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Politika

TBMM'den Srebrenitsa soykırımına ortak kınama

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı.

Zehra Aydın Turapoğlu  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
TBMM'den Srebrenitsa soykırımına ortak kınama

TBMM

Genel Kurulda AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımının 28. yılı dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı.

"Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir zulümle soykırıma uğrayan şehitlerin tarifi mümkün olmayan acısını en içten duygularla paylaşıyoruz." ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"İnsanlık tarihinin en karanlık lekelerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 28. anma yıl dönümünde şehitlerimizin kederli yakınlarına ve bütün Boşnak kardeşlerimize en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 819/1993 kararıyla güvenlikli bölge ilan edilmiş olan Srebrenitsa şehrinde, Temmuz 1995'te Bosna Savaşı'nın en büyük katliamı gerçekleştirilmiştir. Bu katliamın soykırım olduğu Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Şubat 2007 tarihli kararıyla tescil edilmiştir. Ayrıca eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarında Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olduğunu belirtilmiştir.

Yıl dönümü vesilesiyle soykırımı bir kez daha kınıyor, rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' sözünden hareketle bu acıların bir daha yaşanmaması için Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı benzer olayların yeniden vuku bulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurgulamak istiyoruz.

Srebrenitsa soykırımını ilelebet hatırda tutmaya, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını kuvvetle desteklemeye devam edeceğiz."

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