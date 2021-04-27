TBMM'den Biden'ın 'soykırım' açıklamasına ortak tepki
TBMM Genel Kurulunda, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri kabul edildi.
TBMM
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