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Politika

TBMM'den Biden'ın 'soykırım' açıklamasına ortak tepki

TBMM Genel Kurulunda, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri kabul edildi.

Sinan Uslu   | 27.04.2021
TBMM'den Biden'ın 'soykırım' açıklamasına ortak tepki

TBMM

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