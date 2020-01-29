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Politika

TBMM'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına kınama

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

Seval Ocak Adıyaman   | 29.01.2020
TBMM'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına kınama

TBMM

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

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