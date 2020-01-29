TBMM'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına kınama
TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.
TBMM
TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.
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