Euro
9.09
Dolar
7.78
BIST 100
1,122.04
Altın
1,874.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün imha edilen Ermenistan tanklarının vurulma anına ilişkin yeni görüntüler paylaştı
logo
Politika

TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı

Meclis, ara verdiği çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında 65 gün sonra yeniden başlayacak.

Sinan Uslu   | 28.09.2020
TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı

TBMM

TBMM Genel Kurulu, 28 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak, 27. Dönem 4. Yasama Yılı mesaisine başlamak üzere 1 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Meclis, koronavirüs salgınına rağmen ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatları doğrultusunda, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan haftalar önce tedbir alınmaya başlanan Meclis'te, yeni yasama döneminde de çalışmalara, fiziksel mesafe, maske ve temizlik konularına gerekli özen gösterilerek devam edilecek.

Bu kapsamda Meclis'teki genel kullanım alanları, TBMM Genel Kurul salonu ve kulisler dezenfekte edildi. Meclis'teki tüm koltukların antibakteriyel temizliği yapıldı.

Meclis'in havalandırma sistemi gözden geçirildi ve filtreler yenilendi. Havalandırma sistemleri, yüzde 100 dış hava alacak konuma getirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı sürüyor.

Tedbirler kapsamında, TBMM'ye yeni dönemde de ziyaretçi kabul edilmemesi bekleniyor.

Milletvekillerinin basın toplantılarının açık alanda yapılmasına devam ediliyor.

TBMM yerleşkesi giriş noktalarında uygulanan termal kamera kontrol sistemine ek olarak, araçlı girişlerde araç içindeki herkesin "temassız alından ateş ölçer" cihazı ile ateş ölçümleri yapılıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 190 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli
Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı
'Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın'
Kovid-19'a ilişkin sorular 'Pandemi Danışma Hattı'nda yanıt buluyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır

TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı

TBMM Başkanı Şentop ile Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova görüştü

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir
TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti
CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Üretim olursa ülke doğru yönetilirse her şey düzeliyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Üretim olursa ülke doğru yönetilirse her şey düzeliyor