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Politika

TBMM'de üç alt komisyon için başkan seçimleri yapıldı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde, "Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme", "Çocuk Hakları", "Göç ve Uyum" olmak üzere kurulan üç ayrı alt komisyon için başkan seçimleri yapıldı.

Ertuğrul Subaşı  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
TBMM'de üç alt komisyon için başkan seçimleri yapıldı

TBMM

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu seçildi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı oldu.

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