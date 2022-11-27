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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Politika

TBMM'de tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek

TBMM Genel Kurulu, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Sinan Uslu   | 27.11.2022
TBMM'de tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek

TBMM

Haftalık çalışmasına 29 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, düzenlemenin maddeleri üzerinden sürecek.

Teklife göre, Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak.

Genel Kurulda daha sonra Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi ele alınacak.

Teklifle, Antalya Diplomasi Forumu'nu düzenleyecek ve merkezi Antalya'da olacak vakfın kuruluşuna, faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

Komisyonların gündemi

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, perşembe günü toplanacak. Komisyonda, Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları ile Silivri Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporları ele alınacak.

Bu arada başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin de bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.​​​​​​​

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