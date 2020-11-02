TBMM'de Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi
TBMM'ye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.
TBMM
TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.