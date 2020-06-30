TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.
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TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-31 Temmuz 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.