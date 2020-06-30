TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

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Politika

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Ertuğrul Subaşı   | 30.06.2020
TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

TBMM

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-31 Temmuz 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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