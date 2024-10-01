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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşuyor TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşuyor
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Politika

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

Gazi Nogay  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Meclis bürokratları katıldı.

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