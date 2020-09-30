TBMM yerleşkesine koronavirüs önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirildi

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Politika

TBMM yerleşkesine koronavirüs önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirild

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ali Kemal Akan   | 30.09.2020
TBMM yerleşkesine koronavirüs önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirild

TBMM

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi alınmayacak.

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