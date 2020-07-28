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Politika

TBMM sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girecek

TBMM, sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

Ahmet Alp Özden   | 28.07.2020
TBMM sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girecek Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

TBMM

TBMM, sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

Genel Kurulda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Genel Kurul bugün, bitmemesi halinde yarın bu kanun teklifini görüşecek. Teklifin kabul edilmesi halinde TBMM, Anayasa'ya göre 1 Ekim Perşembe saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girecek.

Öte yandan, İYİ Parti'nin "turizm sektörünün sorunları"; HDP'nin "makroekonomik veriler", CHP'nin "Mustafa Necati Kültür Evi" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.



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