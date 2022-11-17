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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de Ege Sanayi ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği Ekonomik Vizyon Buluşmaları Toplantısı’nda konuşuyor.
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Politika

TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek Genel Kurula sevk etti

TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti.

Aynur Ekiz   | 17.11.2022
TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek Genel Kurula sevk etti Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan - AA

TBMM

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