TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek Genel Kurula sevk etti
TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti.
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