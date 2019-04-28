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Politika

TBMM iki aylık aranın ardından çalışmalarına başlıyor

Meclis, yerel seçim nedeniyle verilen iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına başlayacak.

Sinan Uslu   | 28.04.2019
TBMM iki aylık aranın ardından çalışmalarına başlıyor

TBMM

TBMM, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim nedeniyle verdiği iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına tekrar başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü ara verdiği çalışmalarına 30 Nisan Salı günü başlıyor.

Meclisin bu haftaki gündeminde uluslararası anlaşmalar bulunuyor. Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri, Genel Kurulda görüşülecek.

Genel Kurul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü çalışmalarına ara verecek.

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