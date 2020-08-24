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Politika

TBMM Hazırlık Komisyonundan, Bağımsız Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması tavsiyesi

Meclis Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonu, hakkındaki iddialar nedeniyle HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını tavsiye etti.

Seval Ocak Adıyaman   | 24.08.2020
TBMM Hazırlık Komisyonundan, Bağımsız Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması tavsiyesi

TBMM

Meclis Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonu, hakkındaki iddialar nedeniyle HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını tavsiye etti.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 1. Hazırlık Komisyonunun, görev süresinin dolduğu bugünkü toplantısında, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosya görüşüldü.

1. Hazırlık Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelik'in, geçen hafta gerçekleştirilen komisyon toplantısında sözlü savunmasını yaptığını, yazılı savunmasında olduğu gibi söz konusu kişiyle zorla cinsel ilişkiye girmediğini, bir gün evinde kaldıklarını söylediğini aktardı.

Özkaya, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada ise komisyon üyelerinin tamamının, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandığını bildirerek, "Komisyonumuz, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için oy birliğiyle tavsiye kararı aldı." dedi.

"Suçun ve iddianın ciddi olduğu..."

Raporu 2 Eylül'e kadar yazarak Karma Komisyona sunmak istediklerini ifade eden Özkaya, "Bu sırada ek görüş bildirmek isteyen milletvekilimiz olursa onu da raporumuza ekleyerek raporumuzu tamamlayacağız. Mümkün olan en kısa sürede raporumuzu sunmak istiyoruz. Daha sonra Karma Komisyon'un bir aylık görev süresi başlayacak. Karma Komisyon'un kararına göre de dokunulmazlığın kalkması veya kalkmaması yönündeki Meclis iradesi belirlenmiş olacak Genel Kurula sunularak." diye konuştu.

Özkaya, hem müştekiyi hem savunmayı dinlediklerini belirterek, "Burada suçun ve iddianın ciddi olduğunu, bu ciddi iddiayla da yasama organının bir üyesinin töhmet altında kalarak, yasamanın sürekli, 'Tecavüz edeni koruyor.' algısı oluşmaması açısından konunun yargı tarafından yürütülmesini doğru gördük. Komisyon üyeleri oy birliğiyle bu kararı verdi." ifadelerini kullandı.

Karma Komisyonun 1 Ekim'den sonra karar vermesinin ardından konunun TBMM Genel Kurulu gündemine geleceğini anlatan Özkaya, daha sonra Genel Kurulun takdiriyle dokunulmazlığın kalkacağını ya da kalkmayacağını kaydetti.


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