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Politika

TBMM Hazırlık Komisyonu CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığını görüşmek için toplandı

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için toplandı.

Sinan Uslu   | 17.01.2023
TBMM Hazırlık Komisyonu CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığını görüşmek için toplandı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır (solda) ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan.

TBMM

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki toplantıda, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat yer aldı. Toplantıya, komisyon üyeleri CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç katılmadı.

Yaklaşık 30 dakika süren basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Özkaya, bir sonraki Hazırlık Komisyonu toplantısının 25 Ocak'ta yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Özkaya, Başarır ve Türkkan'ın 24 Ocak'a kadar yazılı, 25 Ocak'a kadar sözlü savunma yapabilmesi konusunda karar aldıklarını, kararın bu milletvekillerine tebliğ edileceğini belirtti.

CHP ve HDP'li komisyon üyelerinin toplantıya katılmadığını ifade eden Özkaya, "İçtüzük gereğince AK Parti'nin 3 milletvekili geldi. Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı olduğu için toplandık ve kararlarımızı aldık." dedi.

Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Özkaya, "İçtüzük bize 1 aylık süre veriyor. Bu süre dünden itibaren başladı. Acele etmeden ama İçtüzük'teki hükümleri doğru uygulayarak süreci yürüteceğiz. Bir haftalık yazılı ve sözlü savunma süresini yerine getirdikten sonra dosyayı inceleyip bir eksiklik yoksa sonraki oturumlarda kararımızı vereceğiz. Bize düşen, görevimizi makul ve hakkaniyetli şekilde yürütüp sonuçlandırmak." diye konuştu.


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