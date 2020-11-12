TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Partili Mehmet Altay seçildi
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay seçildi.
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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı, başkan seçimi gündemiyle toplandı.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirilen Efkan Ala'dan boşalan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay seçildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.