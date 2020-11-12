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Politika

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Partili Mehmet Altay seçildi

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay seçildi.

Sinan Uslu   | 12.11.2020
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Partili Mehmet Altay seçildi

TBMM

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı, başkan seçimi gündemiyle toplandı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirilen Efkan Ala'dan boşalan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay seçildi.

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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Partili Mehmet Altay seçildi

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