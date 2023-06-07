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Politika

TBMM Genel Kurulunda yemin etmeyen milletvekilleri yemin etti

Seval Ocak  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
TBMM Genel Kurulunda yemin etmeyen milletvekilleri yemin etti

TBMM

TBMM Genel Kurulunda yemin etmeyen milletvekilleri yemin etti.

Genel Kurulda, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu eski kabine üyesi bakanlar ile 3 milletvekili yemin etti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, yemin etmek üzere kürsüye geldiğinde, önce Genel Kurulu selamladı, daha sonra ant içti.

Bahçeli, TBMM İçtüzüğüne göre milletvekillerinin, yemin töreni için kürsüde bulundukları sırada sadece yemin metnini okumaları gerektiğini, bunun dışında herhangi bir ifade kullanmamaları gerektiğini belirtti.

Devlet Bahçeli'nin ant içmesi için kürsüye davet ettiği Vedat Bilgin, yeminini tekrar etti.

Öte yandan eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'ye, yemin ettikleri sırada muhalefet milletvekilleri laf attı.

Eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer de TBMM Geçici Başkanı Bahçeli'nin uyarısı üzerine yeminini tekrarladı.

TBMM İçtüzüğüne göre, yemin törenine katılamayan milletvekilleri, katıldıkları Genel Kurul toplantısının ilk birleşiminde yemin ediyor.


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