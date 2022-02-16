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Politika

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sinan Uslu, Zehra Aydın Turapoğlu   | 16.02.2022
TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

TBMM

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ile Kamerun Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Uganda Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Kamerun Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Kamboçya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Fildişi Sahili Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.


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