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Politika

TBMM Genel Kurulunda, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Ertuğrul Subaşı, Gazi Nogay  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
TBMM Genel Kurulunda, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı

TBMM

Genel Kurulda grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından grup önerileri görüşüldü.

Saadet Partisi'nin yolsuzluklarla ilgili iddiaların araştırılması, İYİ Parti'nin depremde yaşanan kayıplar, DEM Parti'nin yerel seçimler, CHP'nin emeklilerin sorunları üzerindeki grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Öneriye göre, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile bazı uluslararası anlaşmalar gündemin ilk sıralarına alındı.

Genel Kurulda, uluslararası anlaşmaların görüşmelerinin tamamlanmasının ardından en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave artış öngören İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek.

Öte yandan, Başkanlık Divanında boş bulunan ve CHP grubuna düşen TBMM İdare Amirliği için oylama yapıldı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TBMM İdare Amirliğine seçildi.

Genel Kurulda, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

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