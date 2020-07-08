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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda barolara ilişkin düzenlemenin görüşmelerine başlanacak

TBMM Genel Kurulunda bugün, barolara ilişkin düzenlemeyi de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Ahmet Alp Özden   | 08.07.2020
TBMM Genel Kurulu'nda barolara ilişkin düzenlemenin görüşmelerine başlanacak

TBMM

TBMM Genel Kurulunda AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Önergeyle, barolara ilişkin düzenlemeyi de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı.

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile TSK Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de gündemin ön sıralarına çekildi.

Genel Kurul, normal çalışma günlerinin dışında cuma ve cumartesi, bu teklifleri yasalaştırmak için mesai yapacak.

Ayrıca bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de gündemin ön sıralarına alındı.

Öte yandan, Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Sivas ve Başbağlar katliamları"; HDP'nin "RTÜK cezaları" ve CHP'nin "Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

"Yalanı körükleme timi"

Muhalefet milletvekilleri, RTÜK ile ilgili araştırma önergesinin görüşmelerinde, bazı televizyon kanallarına verilen kapatma cezalarını eleştirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, RTÜK'ün tarafsız kamu kurumu niteliğinde olduğunu belirterek, RTÜK'ün kimseden talimat almadığını, çünkü RTÜK üyelerinin TBMM tarafından seçildiğini anımsattı.

Kapatma cezası verilen kanallarda kullanılan bazı ifadeleri aktaran Canbey, "Sınır güvenliğini sağlamaya çalışan Mehmetçiği işgalci olarak gösteriyorsunuz, bunu milletimiz kabul etmez. Basın özgürlüğü sınırsız mıdır? 'AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele etmeliyiz' sözü eleştiri midir? Bunlar, yalanı körükleme timi gibi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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