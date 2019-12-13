TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun 'Ermeni kararı' kınandı
TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı bildiriyle kınadı ve reddetti.
TBMM
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ABD Senato kararının yok hükmünde sayılmasına dair Karar metni ektedir. pic.twitter.com/oCoWQCdU63— TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) December 13, 2019
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