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Politika

TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun 'Ermeni kararı' kınandı

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı bildiriyle kınadı ve reddetti.

Sinan Uslu   | 13.12.2019
TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun 'Ermeni kararı' kınandı

TBMM
TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.

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