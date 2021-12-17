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Politika

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

Ertuğrul Subaşı, Buket Güven   | 17.12.2021
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM

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