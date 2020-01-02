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TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşülüyor
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Politika

TBMM Genel Kurulu Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı

TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı.

02.01.2020
TBMM Genel Kurulu Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

TBMM

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

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Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak.

Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

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