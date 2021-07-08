TBMM Filistin Alt Komisyonu toplandı
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Ulutaş, "İsrail'i iyi bilmediğimiz gerçeğini kabul etmemiz gerekir. İsrail'i, Orta Doğu'daki herhangi bir devlet gibi okumak doğru değil. İsrail salt bir Orta Doğu devleti değil." dedi.
TBMM
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan "İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka Altındaki Gazze'de Yaşayanlar ile Bir Bütün Halinde Filistinlilere Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyonu" AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Ufuk Ulutaş, "İsrail İç Siyaseti"ne ilişkin komisyon üyelerine sunum yaptı.
Toplantının başında kısa bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, İsrail'deki siyasi bloklara değinerek, İsrail'in kendi içerisinde siyasi, inanç ve düşünce olarak homojen bir yapıya sahip olmadığını vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Ufuk Ulutaş ise İsrail'de yaşanan olayların ve hak ihlallerinin tarihsel kökeninin bulunduğuna dikkati çekerek, "İsrail'in siyasi tarih psikolojisini anlamadan, devletin üzerine oturduğu köşe taşlarını ve İsrail devletinin kurulmasından önce yaşananları bilmeden, daha sonra yaşananları anlamlandırmak mümkün değil." diye konuştu.
İsrail'de birçok dini grubun olduğuna işaret eden Ulutaş, bu grupların devletle olan ilişkilerinin de birbirine benzemediğini belirtti.
Ulutaş, "İsrail'i iyi bilmediğimiz gerçeğini kabul etmemiz gerekir. İsrail'i, Orta Doğu'daki herhangi bir devlet gibi okumak doğru değil. Çünkü İsrail salt bir Orta Doğu devleti değil. Diğer bölge devletlerini analiz ettiğimiz gibi İsrail'i analiz etmememiz gerekir." ifadesini kullandı.
İsrail'in 1967 savaşlarına kadar her an Arap ülkelerinin saldırısıyla yıkılma korkusu yaşadığını ifade eden Ulutaş, bu durumun 1967-1973 savaşlarındaki kesin zaferleriyle değiştiğini ve kendilerine olan güvenlerinin arttığını dile getirdi.
Ulutaş, ABD'nin de İsrail'in bu savaşlardaki başarısından sonra İsrail'i Orta Doğu'daki en önemli müttefiki olarak görmeye başladığını kaydetti.
İsrail'de dini grupların askere gitmediğini belirten Ulutaş, "Bunun yasal altyapısı da var. Bu kesimler, birtakım medreselerde okuyorlar ve aileleriyle birlikte askere gitmiyor. Devletten yardım alarak geçiniyorlar. Hepsinin çok çocuğu var ve küçük evlerde nispeten mütevazi şartlarda yaşıyorlar. Ülkede bunların devlete yük olduğunu düşünüp eleştiren siyasi partileri de var." değerlendirmesinde bulundu.
Ulutaş, İsrail'in şu anda normal şartlarda bir araya gelmeyecek 8 partinin dahil olduğu bir koalisyonla yönetildiğini ve bunların ortak noktasının ise Binyamin Netanyahu karşıtlığı olduğunu aktardı.
Ufuk Ulutaş, İsrail devletinin kuruluş dönemindeki psikolojisinin, daha sonraki politikalarında etkili olduğunu ancak yeni jenerasyonun etkisiyle bir dönüşüm içerisine girmesinin de söz konusu olabileceğini ifade etti.
İsrail- Filistin meselesine değinen Ulutaş, uzun vadede iki devletli çözümün gittikçe zorlaştığını İsrail'in "iki devletli çözüm" kavramının ve önerisinin içini boşalttığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.