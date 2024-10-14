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Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan İsrail'in UNIFIL'e saldırısına ilişkin açıklama

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırıların, İsrail'in sınır ve hukuk tanımaz saldırganlığının, şımarıklığının yeni bir aşaması olduğunu belirtti.

Aynur Ekiz  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan İsrail'in UNIFIL'e saldırısına ilişkin açıklama

TBMM

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "BM Güvenlik Konseyi, bölgeye konuşlandırdığı barış gücünün güvenliğini sağlamak, ihlal edenlere de hesabını sormak zorundadır." ifadelerini kullandı.

UNIFIL mensuplarına yapılan saldırıların aslında tüm BM üyelerine yapıldığını kaydeden Oktay, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri sessiz kalsalar bile diğer ülkeler Güvenlik Konseyinin daimi üyelerine ve İsrail'e karşı seslerini yükseltmek zorundadırlar. Zorlayıcı tedbirlerle, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tavırları ve saldırganlığı bir an önce sonlandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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