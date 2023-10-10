TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, SETA ve MEI uzmanlarıyla görüştü
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü (Middle East Institute - MEI) uzmanları ile Meclis'te bir araya geldi.
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Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Orta Doğu, Kafkaslar, Akdeniz, Ukrayna krizi, terörle mücadele ve ulaştırma koridorları gibi bir çok konu ve güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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