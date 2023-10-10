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Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, SETA ve MEI uzmanlarıyla görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü (Middle East Institute - MEI) uzmanları ile Meclis'te bir araya geldi.

Adem Balta  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, SETA ve MEI uzmanlarıyla görüştü

TBMM

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Orta Doğu, Kafkaslar, Akdeniz, Ukrayna krizi, terörle mücadele ve ulaştırma koridorları gibi bir çok konu ve güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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