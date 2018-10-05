TBMM Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve eski AB Bakanı Bozkır, "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye verdiği 70 milyon avroyu kesmesi Türkiye için önemli değil. Bunlar katılım öncesi fonlardır. AB savunduğu tezlere ters düşüyor." dedi.

İSTANBUL - ELİF SELİN ÇALIK MUHASİLOVİÇ

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TBMM Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır, AB ülkelerinin yaşadığı son dönem kırılmalarını, Birleşik Avrupa Devletleri ve Türkiye'ye hibe edilen fonların kesilmesi konularını değerlendirdi.

"Birleşik Avrupa Devletleri fikri AB'ye ne kadar uyarlanabilir bu konuda soru işaretleri var." diyen Bozkır, şunları kaydetti:

"Çünkü, AB'nin son derece yavaş bir mekanizması var. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir kriz oluyor veya ekonomik bir karar alınması gerekiyor. Başkan Trump topluyor bütün karar mekanizmasını ve bu karar uygulanıyor. Şimdi AB’de böyle bir karar mekanizması yok. Bir karar bazen bir yılda alınabiliyor. Kararı aldığınızda, karar aldığınız konu çoktan değişmiş olabiliyor."

Volkan Bozkır, "Avrupa Birleşik Devletleri denildiğinde her ülkenin ayrı bir görüş belirttiği ve alınan her karara kendi ülkesinin yararına olacak unsurlar serpiştirmek için aylarca uğraştığı bir mekanizma yerine böyle Avrupa Birleşik Devletleri oluşsun, kim karar alacak belli olsun. Bunun seçimi yapılır ve parlamentosu nasıl oluşacaksa bunun da seçimi yapılır. Aslında çözüm burada." dedi.

AB'de sıkıntılı günler yaşandığını dile getiren Bozkır, "Ancak AB bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. 19 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıladan ve 500 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. AB kuralları hayatın her adımında, her noktasında insana hitap eden, çevre olsun, gıda güvenliği olsun, çalışma şartları olsun AB vazgeçilmez ve önemli bir rol oynayan bir yapı. Bunlar AB'yi yapan bütün o değerler manzumesi. Bunu atlatacaktır. AB'nin Vişegrad ülkeleri ve İtalya ile yaşanan problemlerde bir formül bulacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri

Gelecek yıl yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerini değerlendiren Bozkır, "Bugünkü hantal yapıda 28 ülkeyle bu sistem yürümüyor. Parlamentoda herhangi bir ülkenin her birine üçer dakika süre verseniz düşünün saatler alıyor. O nedenle komisyonun başına gelecek olan kişi çok önemli. Genişleme karşıtı, Avrupa’nın gerçekten değerlerini tam olarak özümsememiş kişilerin adlarından bahsediliyor. Bu şekilde AB daha da geriye gidebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye verdiği 70 milyon avronun askıya alınması durumunu değerlendiren Bozkır, "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye verdiği 70 milyon avroyu kesmesi Türkiye için önemli değil. Bunlar katılım öncesi fonlardır. AB, bu kısılan fonların büyük bir kısmını sivil toplumun gelişmesi ve Türkiye’deki insan haklarının, demokrasinin ilerlemesi için veriyordu. Dolayısıyla bir taraftan 'sivil toplum gelişsin' diyen AB öte yandan bu konuda verdiği para desteğini çekiyor. AB savunduğu tezlere ters düşüyor." dedi.

Öte yandan, Türkiye'de sivil toplumun gelişmesini AB'nin sağladığını söylemenin doğru olmayacağını belirten Bozkır, Türkiye’de bugün 108 bin sivil toplum kuruluşu olduğunu bunun Türkiye'de demokrasinin, insan haklarının gelişmesiyle ortaya çıktığını belirtti.

Vize serbestisi ve mülteci krizi

Vize serbestliği anlaşmasıyla, mülteci krizi sonrası Türkiye’ye sağlanan katkının aynı paketin unsurları olduğunu söyleyen Bozkır, "Vize serbestisi konusunda adımlar atılacak, Türkiye-AB zirveleri düzenlenecek, yeni fasıllar açılacak, bunun yanında Türkiye’ye 1,5 artı 1,5 milyar avro Suriyeli kardeşlerimiz için destek verecekti. Fakat maalesef mülteci krizinin kontrol alınmasıyla birlikte AB'de bir yavaşlama gözlemlendi. Şimdi bunun tekrardan canlanması için çabalar var." diye konuştu.

Bozkır, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Hollanda ziyareti, Almanya'yla ilişkilerin bir düzelmeye girmesi, AB içinde gerçekten yeni platformların ortaya çıkması gelecek bakımından bize ümit veriyor. İnşallah o seviyede henüz hemen olacak demek mümkün değil ama ilişkilerin düzelmesi bile Türkiye’deki reformların gelişmesi, Türk ekonomisinin daha da gelişmesi bakımından katkı sağlayacaktır."

Geçtiğimiz hafta AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüşmelerini de değerlendiren Bozkır, "AB’nin Ankara’daki büyükelçisi, bir anlamda AB'nin temsili gibidir. Biz sık sık bir arada bulunuyoruz. Ondan önceki günlerde de AB Dönem Başkanı'yla ve onun ev sahipliğinde bütün AB büyükelçileriyle bir araya geldik. Geçen hafta da yine NATO ve AB büyükelçileri bir araya geldik. Burada bu ilişki daha nasıl geliştirilebilir, Türkiye’nin güzergahı ve sürecinin sürmesinin iki tarafa da ne kadar faydası olduğunun ve nerelerde yanlışlıklar yapıldığını oturup açıkça konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu temaslarımızın yararı dokunacaktır." değerlendirmesini yaptı.