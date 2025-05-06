TBMM Başkanvekili Önder, TBMM Genel Kurulu'nda yarın düzenlenecek törenle anılacak
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için TBMM Genel Kurulu'nda yarın anma töreni düzenlenecek.
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Önder, Genel Kurul'un yarınki birleşiminde anılacak.
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Saygı duruşuyla başlayacak anma töreninde, birleşimi yönetecek TBMM başkanvekilinin yanı sıra siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri, Önder için konuşacak ve taziye dileklerini iletecek.
Törenin ardından Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.