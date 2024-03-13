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Politika

TBMM Başkanvekili Bozdağ: Eğitime destek konusunda kimsenin mazeret üretmeye hakkı yok

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, eğitime destek konusunda kimsenin mazeret üretmeye hakkının olmadığını belirterek, "İmkanımız varsa vereceğiz, yoksa imkan bulacağız imkan üreteceğiz. O desteği mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor." dedi.

Eşber Ayaydın, Cebrail Caymaz  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Eğitime destek konusunda kimsenin mazeret üretmeye hakkı yok

Şanlıurfa

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Onikiler Öğretmenevi'nde düzenlenen "Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, eğitimin birinci öncelikleri olduğunu, bu alandaki eksiklerin giderilmesi, yanlışların düzeltilmesi için bir gayretin ve çabanın içerisinde olacaklarını söyledi.

Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

"İnşallah yeni dönemde Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimizle hep beraber, el ele vermek suretiyle üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin sınava hazırlık kitaplarında, LGS'ye hazırlanan çocuklar için de LGS hazırlığında yardımcı olacak kitaplar konusunda belediyeler büyük bir destek ortaya koyacaklardır. Biz de bu desteğin takipçisi olacağız. Okul müdürlerimiz de bizim takipçimiz olsunlar. Bir şey sıkıntı olduğunda, giderilmediğinde bizim haberimiz olsun, biz gerekeni yaparız ve bu konudaki taahhütleri hayata geçirme konusunda kararlıyız. Eğitime destek konusunda kimsenin mazeret üretmeye hakkı yok. İmkanımız varsa vereceğiz, yoksa imkan bulacağız imkan üreteceğiz. O desteği mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Yeni dönemde bu çalışmalarımızı daha ileri bir noktaya beraber taşıyacağız."

Kırsal mahallelerden kent merkezine ciddi bir göç olduğunu aktaran Bozdağ, okul planlamasını yaparken göç akışının yoğunluğunun tespit edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bozdağ, Şanlıurfa'nın potansiyelini ortaya çıkarmayı ve her alanda birinciliği yakalamasını amaçladıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'ya ikinci bir üniversiteyi kazandırmanın hazırlıkları içerisinde olduklarını aktaran Bozdağ, "Belki bir teknik üniversite olma durumu olabilir. Öte yandan Şanlıurfa'da görüyoruz ki Kıbrıs'a ve başta ülkelerde kendi parasıyla üniversite okuyan çok evladımız var. Türkiye'nin değişik illerindeki vakıf üniversitelerinde de okuyan çok evladı var. Şanlıurfa'nın da imkanı olan kıymetli insanları var. Onlarla da görüşmelerimiz olacak. Belki Şanlıurfa'ya bir vakıf üniversitesi kazandırma imkanımız olursa Şanlıurfa'nın insanları Kıbrıs'a gidip, başka yerlere gidip onca masraf yapacağına, masrafı da aşağı düşer. Kendi evinde de evlatlarını okutma ve yüksek öğrenim almasına fırsat verme imkanı bulacaktır. Yeni dönemde onun üzerinde de duracağımızı buradan özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu toplantıları kentin diğer önemli alanlarında da yapacaklarını söyledi.

Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okul müdürleri ve ilgililer katıldı.

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