TBMM Başkanı Şentop'tan "Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" katılımcılarına TBMM'de akşam yemeği
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" katılımcılarına TBMM'de akşam yemeği verdi.
TBMM
Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" katılımcıları ile TBMM Tören Salonu'nda akşam yemeğinde bir araya geldi.
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