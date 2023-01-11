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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan "Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" katılımcılarına TBMM'de akşam yemeği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" katılımcılarına TBMM'de akşam yemeği verdi.

Aynur Ekiz   | 11.01.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan "Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" katılımcılarına TBMM'de akşam yemeği

TBMM

Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" katılımcıları ile TBMM Tören Salonu'nda akşam yemeğinde bir araya geldi.




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