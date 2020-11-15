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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ı tebrik etti.

Emre Doğan   | 15.11.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

İstanbul

Türkiye Grand Prix'sinde elde ettiği birincilikle sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan eden Hamilton'ı kutlayan Mustafa Şentop, Büyük Britanyalı sürücüye kupasını takdim etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda Intercity İstanbul Park'ın asfaltı için yapılan şikayetlere de göndermede bulunan Şentop, "Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon." ifadelerini kullandı.

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