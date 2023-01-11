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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan, TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu'nun babası için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun babası Ahmet Kumbuzoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sinan Uslu   | 11.01.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan, TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu'nun babası için taziye mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "TBMM Genel Sekreterimiz, değerli mesai arkadaşım Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun babası Ahmet Kumbuzoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenabıhak'tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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