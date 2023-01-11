TBMM Başkanı Şentop'tan, TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu'nun babası için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun babası Ahmet Kumbuzoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
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Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "TBMM Genel Sekreterimiz, değerli mesai arkadaşım Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun babası Ahmet Kumbuzoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenabıhak'tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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TBMM Genel Sekreterimiz, değerli mesai arkadaşım Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun babası Ahmet Kumbuzoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 11, 2023
Merhuma Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kıymetli ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum.
Mekânı cennet olsun.