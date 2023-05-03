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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Sırbistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Gazi Nogay  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan Sırbistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belgrad'da bir ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orlic'e taziyelerini ileten Şentop, "Dost Sırbistan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Yakınlarını, evlatlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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