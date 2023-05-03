TBMM Başkanı Şentop'tan Sırbistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belgrad'da bir ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Belgrad'da bir ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarını üzüntüyle öğrendim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 3, 2023
Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı @Vladimir_Orlic'e taziyelerimi iletiyor, Dost Sırbistan halkının acısını yürekten paylaşıyorum.
Yakınlarını, evlatlarını…
Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orlic'e taziyelerini ileten Şentop, "Dost Sırbistan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Yakınlarını, evlatlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.