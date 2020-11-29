TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu için baş sağlığı mesajı yayımladı.
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Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Ali Osman Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, büyük hadis alimlerinden— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 29, 2020
Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. pic.twitter.com/g5RyNYln7I
Koçkuzu'nun büyük hadis alimlerinden olduğunu vurgulayan Şentop, "Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.