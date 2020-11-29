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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu için baş sağlığı mesajı yayımladı.

İsmail Çimen   | 29.11.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı

TBMM

Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Ali Osman Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. 

Koçkuzu'nun büyük hadis alimlerinden olduğunu vurgulayan Şentop, "Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

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