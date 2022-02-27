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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit olan asker için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit düşen piyade uzman çavuş Halil İbrahim Çete için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aynur Ekiz   | 27.02.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit olan asker için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Halil İbrahim Çete'ye Cenab'ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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