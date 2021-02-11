Euro
8.55
Dolar
7.05
BIST 100
1,544.93
Altın
1,843.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Selçuk, "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Programı"na katılıyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için başsağlığı diledi.

Sinan Uslu   | 11.02.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 ölümlerinin yüksekliğinden Trump yönetiminin sorumlu olduğu iddia edildi
'Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi' takvimi planlandığı gibi işliyor
Meksika, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı
Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop: Antepliler, Anadolu'daki milli direnişe örnek olması bakımından eşsiz bir kale olmuştur

'Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini denemesi gerekir'

TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle yapma konusundaki irade olsun

TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle yapma konusundaki irade olsun
TBMM Başkanı Şentop: Yapıcı bir yaklaşım olursa yeni anayasa konusunda adım atılabilir

TBMM Başkanı Şentop: Yapıcı bir yaklaşım olursa yeni anayasa konusunda adım atılabilir
TBMM Başkanı Şentop, El Bab'da şehit düşen Demirel için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Şentop, El Bab'da şehit düşen Demirel için başsağlığı diledi