TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için başsağlığı diledi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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