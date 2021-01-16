TBMM Başkanı Şentop'tan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırılara kınama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Özdağ ile gazeteciler Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, "Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
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Önceki dönem milletvekili Selçuk Özdağ ile gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, kendilerine geçmiş olsun diyorum. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edeceğine inanıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 16, 2021