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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırılara kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.

Aynur Ekiz   | 16.01.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırılara kınama

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Özdağ ile gazeteciler Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, "Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi. 

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