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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 09.09.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyor, Kraliyet ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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