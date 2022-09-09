TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.
TBMM
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyor, Kraliyet ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla, Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyor, Kraliyet ailesine başsağlığı diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 8, 2022