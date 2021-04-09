TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
TBMM
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda "Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatını üzüntüyle öğrendim. İngiliz Kraliyet ailesine ve İngiliz halkına başsağlığı diliyor, üzüntülerini paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
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I learned with sorrow the loss of The Prince Philip, Duke of Edinburgh, husband of Queen Elizabeth II. I express my condolences to the British Royal Family as well as to the British people and share their grief.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 9, 2021