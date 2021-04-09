Euro
9.72
Dolar
8.16
BIST 100
1,393.24
Altın
1,743.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Seval Ocak Adıyaman   | 09.04.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için taziye mesajı

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda "Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatını üzüntüyle öğrendim. İngiliz Kraliyet ailesine ve İngiliz halkına başsağlığı diliyor, üzüntülerini paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer-BioNTech, ABD'de 12-15 yaş aralığına aşı için acil kullanım başvurusu yaptı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Kovid-19'dan 35 bin 786 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 253 kişi yaşamını yitirdi
Kazakistan’ın Kovid-19 aşısı Türkiye’de şişelenecek

Benzer haberler

'Kültür, bir milletin sahip olduğu bütün maddi ve manevi varlıklardır'

'Kültür, bir milletin sahip olduğu bütün maddi ve manevi varlıklardır'

TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak Körfez'de ve Ortadoğu'daki bütün ülkelerle diyaloğa ön şartsız olarak hazırız

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde tehdit unsuru oluşturuyor

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde tehdit unsuru oluşturuyor
TBMM Başkanı Şentop, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul edecek

TBMM Başkanı Şentop, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul edecek
TBMM Başkanı Şentop emekli amirallerin 'darbe çağrışımlı bildirisine' tepki gösterdi

TBMM Başkanı Şentop emekli amirallerin 'darbe çağrışımlı bildirisine' tepki gösterdi