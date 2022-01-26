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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC Başbakanı Sucuoğlu'na tebrik telefonu

Aynur Ekiz   | 26.01.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC Başbakanı Sucuoğlu'na tebrik telefonu

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) erken genel seçim dolayısıyla Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nu telefonla aradı.

Şentop, seçim sonuçları için KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu tebrik ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için sonuçların hayırlı olmasını diledi.

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