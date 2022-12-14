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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun "referandum" iddiasına yalanlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.

Aynur Ekiz   | 14.12.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun "referandum" iddiasına yalanlama

TBMM

Meclis Başkanı Şentop, AA muhabirinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.

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