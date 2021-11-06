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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı

Ertuğrul Subaşı   | 06.11.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı "çirkin üslubundan" dolayı, onun şahsında milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

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