TBMM Başkanı Şentop'tan İran Meclis Başkanı Laricani'ye geçmiş olsun telefonu
TBMM Başkanı Şentop, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Laricani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
TBMM
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yi telefonla aradı.
Şentop, Laricani'ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Laricani de Şentop'a, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.