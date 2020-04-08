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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan İran Meclis Başkanı Laricani'ye geçmiş olsun telefonu

TBMM Başkanı Şentop, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Laricani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ali Kemal Akan   | 08.04.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan İran Meclis Başkanı Laricani'ye geçmiş olsun telefonu Fotoğraf: Orhan Karslı/AA

TBMM


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yi telefonla aradı.

Şentop, Laricani'ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Laricani de Şentop'a, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.

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