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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aykut Yılmaz   | 21.11.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tedavi gördüğü hastanede vefat eden, basın camiamızın duayen isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basın ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.


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